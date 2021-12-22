Burdur'da trafik denetimlerinde 6 sürücüye ceza uygulandı

BURDUR (İHA) - Burdur'da polis ekipleri kış lastiği uygulamaları kapsamında 2 aracı trafikten men ederken 6 sürücüye ceza işlemi uyguladı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği ve arka koruma çerçevesi denetimleri düzenledi. Yapılan denetimlerde 168 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 2 araç ve sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan dolayı ceza işlemi uyguladı. 4 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR