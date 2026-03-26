Geri manevra sırasında kaldırımda oturan yaşlı kadına çarpan sürücüye 'neden çarptın' sitemi

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konak Mahallesi Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 VU 006 plakalı aracıyla trafiğe kapalı yola giren sürücü A.Ç., geri manevra yapmak isterken kaldırımda oturan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yaşlı kadın yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı, kendisine çarpan araç sürücüsüne, "Ben burada otururken sen neden bana gelip çarptın? Ben yalnız yaşıyorum sen neden bana gelip çarpıyorsun? Ben ne olduğumu bilemedim" diyerek sitem etti. Yaşlı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı