Burdur'da toplum destekli polislerden uyarı
BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında etkin çalışma yürütülüyor.
03.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:10
BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında etkin çalışma yürütülüyor. Kent giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri, sürücülerin ateşini ölçüyor.Çok zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda vatandaşlar uyarılıyor.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Ulu Cami civarında kurulan semt pazarındaki satıcılar ile alışveriş için gelen vatandaşlara broşür vererek uyardı ve 'Siz bizim için değerlisiniz' diyerek uyulması gereken kurallar konusunda uyarıda bulundu.
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Kaynak: DHA