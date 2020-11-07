Burdur'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu
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Burdur'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:57
Burdur'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Burdur'da da faaliyete geçiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Burdur'da da faaliyete geçiyor.

Burdur Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Burdur'da toplu taşıma hizmetinde kullanılan ulaşım kartlarına entegre ediliyor.

Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile kartlara HES kodu tanımlaması yapılacak ve toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.

Konuyla ilgili Burdur Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "HES kodu uygulamasını kısa sürede mutlaka gerçekleştireceğiz. HES uygulaması ile halk otobüslerine binilen kent kartların kişiselleştirilerek bir kişi kendi kartı dışında kimsenin kartı ile toplu taşıma araçlarına binemeyecek" dedi.

"2 Aralık son gün"

Sınırlı Sorumlu Halk Otobüsleri Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gencer ise Burdur'da halk otobüslerini kullanan vatandaşların HES kodlarını kişisel kartlarına yükletmesi gerektiğini bildirdi.

Eşleştirme işleminin 2 Aralık tarihine kadar tamamlanmasını isteyen Gencer, "Bu tarihten sonra kişisel kartı olan vatandaşlar halk otobüslerine binebilecek. HES kodu uygulaması halkımızın sağlığı açısından güzel bir uygulama olacak. Kısa sürede tüm vatandaşlarımızın bu işlemi tamamlamasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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