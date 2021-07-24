BURDUR'DA TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı'ndaki 9 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler dönüş yolunda Burdur- Ankara karayolunda yoğun araç trafiği oluşturdu.

KURBAN Bayramı'ndaki 9 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler dönüş yolunda Burdur- Ankara karayolunda yoğun araç trafiği oluşturdu.

Tatilin son gününü beklemeden bir gün önce eve dönmek için yola çıkanlar Burdur- Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya kavşağı, NATO kavşağı, Sanayi kavşağı ve Mudulbey kavşağında önlem aldı.

Öte yandan bayram tatili boyunca Burdur'da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı