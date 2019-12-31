Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2)
Haberler » Güncel » Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2) - Haber

Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2)

KAR YOLLARI KAPADIBurdur'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile Çavdır, Altınyayla ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu.

31.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:10
Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2)

KAR YOLLARI KAPADI

'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile , ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Burdur İl Özel İdaresi'ne ait 3 kar bıçaklı kamyon ve 8 greyder ile 24 personel sabaha kadar köy yollarını açık tutabilmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler