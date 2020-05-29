Burdur'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi
Burdur'da yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi.
29.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:20
Burdur'da yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphelendikleri F.K'yi takibe aldı.
Gözaltına alınan F.K'nin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi.
F.K, hakkında yapılan işlemlerin ardından emniyetten salıverildi.
Kaynak: AA