Burdur'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi Burdur'da yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi.

Burdur'da yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphelendikleri F.K'yi takibe aldı. Gözaltına alınan F.K'nin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 sikke ile 3 metal obje ele geçirildi. F.K, hakkında yapılan işlemlerin ardından emniyetten salıverildi. Kaynak: AA