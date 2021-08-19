Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
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Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 parça sikke, yüzük ve metal obje, 9 cep telefonu, tüfek, 23 dolu fişek, kurusıkı tabanca, 5 hilti ucu, jeneratör, 50 metre kablo ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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