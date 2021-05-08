BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
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BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda esnaf pazarda tezgah açtı.

Burdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda esnaf pazarda tezgah açtı.

*- Girişlerin HES kodu kontrolüyle sağlandığı pazar yerine gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

*- Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları ve pazarcıları sık sık uyardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tam kapanma döneminde kapatılan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılacağının açıklanmasının ardından Burdur'da da Uzay Çatı'da halk pazarı kuruldu. Burdur'da ayrıca Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Mahallesi, Burkent ve Karasenir mahallelerinde de pazarcılar tezgah açtı. Pazar yerine girişler HES kodu kontrolü yapılarak sağlanırken, girişte vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Belediye ekipleri de anonslarla alıcı ve satıcıları uyardı.

Öte yandan kent merkezindeki Karasenir Mahallesi'ndeki pazarda ise tek bir satıcının tezgah açtığı görüldü.

BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
BURDUR'DA TAM KAPANMADA İLK KEZ KURULAN PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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