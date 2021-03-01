Burdur'da süt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Burdur'da süt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

01.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:20
Burdur'da süt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde süt tankerinin çarptığı kadın öldü.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde süt tankerinin çarptığı kadın öldü.

İ.Ç. idaresindeki 32 SN 756 plakalı süt tankeri, Isparta-Bucak kara yolu Kibrit köyü yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Açil'e (64) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Açil'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Açil'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinden ayrılan sürücü İ.Ç, Bucak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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