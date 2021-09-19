Burdur'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler oluştu - Haberler
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Burdur'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da

Burdur'da, kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Burdur'da, kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Çiçek, balon ve rengarenk kurdelelerle bisikletlerini süsleyen kadınlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydanda müzik eşliğinde bir süre eğlenen ve bisikletleriyle fotoğraflar çektiren kadınların etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet turu, Yunus Emre Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam edip Mavi Park'ta sona erdi. Tura, bazı erkekler de katıldı.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce Türkiye'de başlayan etkinliğin birçok ülkeye yayıldığını söyledi.

Etkinliğin bağımsız gönüllü kadınlarca yapıldığını vurgulayan Tok, bu yıl ilk turun Yeni Zelanda'dan başladığını ifade etti.

Etkinliği, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini anlatan Tok, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak için düzenlenmektedir." dedi.

Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nda renkli görüntüler oluştu

Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nda renkli görüntüler oluştu

Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nda renkli görüntüler oluştu

Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nda renkli görüntüler oluştu

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Burdur'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler oluştu - Haberler
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