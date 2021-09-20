BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Haberler
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BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Burdur'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Şeker Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu Yunus Emre Caddesi, Serdaroğlu Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, 50'nci Yıl Caddesi'nden devam edip 149 Evler Parkı'nda sona erdi. Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz de katıldı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de başladığını söyleyen Saniye Tok, "9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 30 ülkede, yaklaşık 150 şehirde eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz" dedi.

Saniye Tok, etkinliğin 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BURDUR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Haberler
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