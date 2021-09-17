Burdur'da süslü kadınlar bisiklet turu düzenlenecek - Haberler
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Burdur'da süslü kadınlar bisiklet turu düzenlenecek

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da süslü kadınlar bisiklet turu düzenlenecek

Kadınları bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te İzmir'de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusunun 19 Eylül'de Burdur'da da yapılacağı bildirildi.

Kadınları bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te İzmir'de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusunun 19 Eylül'de Burdur'da da yapılacağı bildirildi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenecek etkinliğin, güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Bisiklet Turu'nun her yıl yeni kentlerin katılımıyla büyüyerek uluslararası bir etkinliğe dönüştüğü belirtilerek, etkinliğin yıllar içinde binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine vesile olduğu vurgulandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Burdur Koordinasyonu sorumlusu Saniye Tok, yaptığı açıklamada, pazar günü saat: 17: 00'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan başlayan turun Yunus Emre Caddesi'nden ilerleyerek Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Mavi Park'ta son bulacağını ifade etti.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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