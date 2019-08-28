Burdur'da şüpheli ölüm

28.08.2019 01:02

Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Yaşar Ekin'den (45) yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları, eve girmek için itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen ve eve giren ekipler, Ekin'in cansız bedenini buldu.

Yaşar Ekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin evden cenazeyi çıkarırken etrafa yayılan kokudan dolayı zorlandığı görüldü.

Kaynak: AA