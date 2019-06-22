Burdur'da şüpheli ölüm

Burdur'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Pazar Mahallesi Özdemir Sokağı'ndaki bir evde yalnız yaşayan Güniz Şener'den (49) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye tarafından evin kapısının açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA