Burdur'da şubat ayı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,7 arttı
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Burdur'da şubat ayı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,7 arttı

03.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:49
Burdur'da şubat ayı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,7 arttı

Burdur'un şubat ayı ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 93,7 arttığı bildirildi.

Burdur'un şubat ayı ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 93,7 arttığı bildirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'un ihracat performansının artmaya devam ettiğini belirtti.

Bu yıl şubat ihracatının 18 milyon 883 bin 660 dolar olduğunu aktaran Keyik, "Burdur'un 2020 yılı şubat ayı ihracatı ise 9 milyon 749 bin 660 dolardı. Bu yılki ihracat performansımız yüzde 93,7'lik artış gösterdi, ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Keyik, en fazla ihracat yapılan ilk üç sektörün sırasıyla madencilik, çimento-cam-seramik-toprak ürünleri ile savunma- havacılık sanayisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Serbest bölgeler hariç ilimizin şubat ayında en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında 7 milyon 289 bin 620 dolarla Çin geliyor, ikinci sırada 4 milyon 868 bin 910 dolarla İsrail, üçüncü sırada ise ABD 2 milyon 770 bin 90 dolarla ABD yer almaktadır. İhracatımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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