BURDUR'DA SU GERGİNLİĞİ

KARATAŞ, ADANA (DHA) - BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarındaki Karataş Gölü'nü besleyen Gent Deresi'nden akan Su, köylüler tarafından Hasanpaşa Göleti'ne yönlendirildi. DSİ ekiplerinin dere yatağını değiştirmek için geldiğini gören köylülerin çalışmaları engellemesi üzerine yapılan görüşmede, suyun Hasanpaşa Göleti'ne akıtılmasına karar verildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden çıkan ve Burdur'un Tefenni Hasanpaşa Köyü'nden geçip Karamanlı ilçesi yakınlarındaki Karataş Gölü'nü besleyen Gent Deresi'nin suyu, sulama amaçlı kullanılmak üzere Hasanpaşa köylüleri tarafından yatağı değiştirilerek, Hasanpaşa Göleti'ne yönlendirildi. Bunun üzerine Devlet Su İşleri Burdur 182'inci Şube Müdürlüğü ekipleri, suyu tekrar Karataş Gölü'ne akıtmak üzere çalışmaya başladı. İş makinelerini gören Hasanpaşa köylüleri, çalışmaları engelledi.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye gelerek, vatandaşlarla görüştü. Görüşmeler sonunda, Gent Deresi suyunun köylülerin talebi doğrultusunda Hasanpaşa Göleti'ne akıtılmasına karar verildi.