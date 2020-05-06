Burdur'da sosyal mesafeli Trafik Haftası kutlaması

Burdur'da maske ve eldiven takan trafik polis ve jandarma ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat ederek "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenledi.

Burdur'da maske ve eldiven takan trafik polis ve jandarma ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat ederek "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenledi.

Göl Polis Lojmanları Uygulama noktasına toplanan ekipler, etkinlik kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç da katıldığı etkinlikte, ekipler sürücüleri trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyardı.

Vali Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki bütün trafik ekiplerinin pandemi döneminde büyük bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Şıldak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının da il genelinde hassasiyetle uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tatil ve Ramazan Bayramı için il dışından gelenleri ilimizde herhangi bir bulaş riski oluşturmamak açısından girişlerde tespit ederek bu vatandaşlarımızı 14 gün boyunca Burdur'daki ikametlerinde kendilerini izole etmelerini sağlıyoruz. Bu konuda sıkı bir denetim uyguluyoruz, bu kurala uymayanları tespit etmemiz halinde 14 gün Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı yurt ve pansiyonlarda karantina altına alacağız. Burdur'da kalmak amacıyla gelen vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."

Trafik ekipleri, daha sonra Türk bayrakları taktıkları araçlarıyla siren çalarak kentte şehir turu attı.

Kaynak: AA