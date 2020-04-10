Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması
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Cumhuriyet Meydanı, Burdur, Polis, Güncel

Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü korona virüs sebebiyle sosyal mesafeli kutlandı.

10.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:50
Burdur'da sosyal mesafeli Polis Günü kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü korona virüs sebebiyle sosyal mesafeli kutlandı.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrasında şehitlikte dua okundu. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıl dönümünü kutladık. Türk polisi atasının izinde kanunlara ve nizamlara saygılı, vatanını ve devletini korumak için canı pahasına hizmet etmektedir, Geçmişten günümüze kadar canı pahasına hizmet etmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde de canı pahasına hizmet etmektedir. Bugün Atamızın huzurunda çelenk koyduk. Bu yılki kutlamalarımız biraz mazbut oldu, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı, Şimdi de şehitlerimizin huzuruna gelip dua edip onları andık. Gazilerimize şükranlarımız sunduk. Bizleri yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in yaptığı dua sonrasında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindeki personel şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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