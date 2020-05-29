Burdur' da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı
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Burdur' da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı

-Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Burdur'da ilk Cuma namazı, Valilik tarafından belirlenen camilerde kılındı.

Burdur' da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı
29.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:25

-Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Burdur'da ilk Cuma namazı, Valilik tarafından belirlenen camilerde kılındı. Sosyal mesafe kuralları kapsamında kılınan Cuma namazında, Burdur Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade ve dağıtılırken, vatandaşların ellerine de dezenfektan döküldü. Yoğunluğun yaşandığı camilerde Korona virüs tedbirleri eksiksiz olarak uygulandı.

Burdur'da 74 gün sonra kılınacak ilk Cuma Namazı sebebiyle Burdur Belediyesi tarafından camilerin içleri ve avlularında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dezenfeksiyonun ardından avlularda çizgiler çekilerek sosyal mesafeler belirlendi. Burdur Belediye Başkanlığı ve İl Müftülüğü tarafından verilen hizmette vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılırken, camiye giriş alanında vatandaşların ellerine dezenfektan döküldü.

Burdur'da tüm camilerde alınan tedbirlerin ardından Vali Şıldak ve protokol mensupları çeşitli camilerde Cuma Namazını vatandaşlarla kıldı. Vali Hasan Şıldak Şeyh Sinan Camisinde, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ise Ulu Camii'de namazını eda etti.

Cuma namazının ardından ise belediye ekipleri tek kullanımlık seccadelerini topladı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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