Burdur'da sosyal mesafeli antrenman
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Burdur'da sosyal mesafeli antrenman

Burdur'da sosyal mesafeli antrenmanBurdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdikleri antrenmanlarına normalleşme adımlarının atılmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak başladı.

19.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:42

Burdur'da sosyal mesafeli antrenman

Burdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdikleri antrenmanlarına normalleşme adımlarının atılmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak başladı.

Burdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen antrenmanlarına, stadyum bahçesine çıkardıkları tatamilerin üzerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek başladı. Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve Kick Boks Antrenörü Deniz Sögü Koç, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinden sonra küçük yaştaki sporcularımızın kendilerini koruyamayacağını düşünerek, 18 yaş üzerindeki sporcularımızın antrenmanlarını başlatmıştık. 4 Ağustos tarihinden itibaren de 18 yaş altındaki sporcularımızın antrenmanlarını başlattık dedi.

Antrenmanları salon içerisinde yapmak yerine, tatamileri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak koyup dezenfekte ederek stadyumun bahçesinde yaptıklarını belirten Koç, Antrenmana başlamadan önce tatamileri dezenfekte ediyoruz. Her 20 dakikada bir tekrar dezenfekte ediyoruz. Tabii ki eskisi gibi değil ama hiç yoktan iyidir. Bu şekilde antrenmanlarımızı devam ettireceğiz diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle turnuvaların ertelendiğini aktaran Koç, Nisan ve temmuz ayında yapılacak turnuvalar ertelendi. Ağustos ayında Gaziantep'te yapılacak turnuva da ertelendi. Eylül ayında Diyarbakır'da olması gereken bir turnuva var ama şu anki süreci bilmiyorum. Önce sağlık diyoruz. Eğer turnuva olursa da biz ekip olarak hazır bir şekilde gideceğiz dedi.

Kick Boks Milli takım sporcularından Gökçe Nur Tarhan ise, Pandemi döneminde antrenmalara ara vermiştik. Normalleşme sürecinden sonra antrenmanlara başladık. Hocamızı, arkadaşlarımızı özlemişiz diye konuştu.

Burdur'da sosyal mesafeli antrenman

Kaynak: DHA

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