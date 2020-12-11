Burdur'da sokağa çıkma yasağına saatler kala banka önlerinde kuyruklar oluştu

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala banka önlerinde kuyruklar oluştu. 2 gün kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalacak olan vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için banka kuyruğunda sıra beklemek zorunda olduklarını dile getirdiler.

Banka içerisinde çalışan kişi sayısının yetersiz olmasından yakınan başka bir vatandaş ise sesini duyurmaya çalıştı. Memur sayısının az olmasından dolayı dışarda bekleyen vatandaşların birbirine temas etmek zorunda kalacağını ifade eden vatandaş, "Memuru çoğaltacaklar ki dışardaki kuyruk azalacak. Azaldıkça da birbirleriyle temas azalacak. İçeride memur az olursa, dışarda millet toplanıyor, temas çoğalıyor. Böyle bir hastalık yokken hiç sorun değildi, bekleyebilirdik. Ama bu hastalıkta beklenme zararlı insanlar için" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı