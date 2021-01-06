Burdur'da sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Burdur'da sis etkili oldu

06.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:55
Burdur'da sis etkili oldu

BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden oldu.

BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden oldu. Sis nedeniyle kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentte yaklaşık bir aydır özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün de yoğun şekilde görüldü. Sis nedeniyle Burdur- Isparta ve Burdur- Antalya karayollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına kadar düştü. Sis maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara da neden oldu. Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Kent merkezinde öğle saatlerinde dağılan sisle birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.


Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Samet Aybaba Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da sis etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:54:56. #1.15#
title