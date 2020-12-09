Burdur'da sis etkili oldu
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Burdur'da sis etkili oldu

09.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:05
Burdur'da sis etkili oldu

BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehirler arası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehirler arası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Burdur- Isparta ve Burdur- Antalya kara yollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde görülen sis, kent merkezinde ise pek etkili olmadı. Sisle birlikte kentte güzel manzaralar da ortaya çıktı.


Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu
Burdur'da sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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