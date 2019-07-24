Burdur'da silahlı kavga: 1 yaralı

Burdur'da silahlı kavga: 1 yaralı

Burdur'da iki kişi arasında yaşanan kavga sonrasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Burdur'da silahlı kavga: 1 yaralı

Burdur'da iki kişi arasında yaşanan kavga sonrasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayaaltı köyündeki mesire alanında meydana geldi. 32 yaşındaki S.I. ile beraberindeki M.U. (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. yanında getirdiği tabanca ile S.I.'yu göğsünden ve kolundan yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan S.I., daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Şüpheli M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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