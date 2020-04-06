Burdur'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı Burdur'un Yeşilova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı köyünde yaşayan Z.C. ve H.C'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 6 av tüfeği, 3 yiv setli tabanca gövdesi, 48 kurusıkı tabanca, 39 dipçik, 31 kabza, 32 el kundağı, 24 tabanca namlusu, 23 kabza kapağı ve 88 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.C. ve H.C, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA