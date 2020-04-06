Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Yeşilova, Burdur, 3. Sayfa

Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonu

Burdur'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen iki şüphelinin ev, işyeri ve arabalarında yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tabanca mühimmatları ele geçirildi.

06.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:24
Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonu

Burdur'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen iki şüphelinin ev, işyeri ve arabalarında yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tabanca mühimmatları ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilova İlçesine bağlı Harmanlı Köyünde Z.C. ve H.C. isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alındı. Alınan duyum ile Z.Ç. ve H.Ç. isimli şahısların kullanmış olduğu araç, ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramada 6 adet 7.65 mm çapında tabanca, 6 adet av tüfeği, 3 adet yivli setli tabanca gövdesi, 48 adet kuru sıkı tabanca, 39 adet dipçik, 31 adet kabza, 32 adet el kundağı, 24 adet tabanca namlusu, 23 adet kabza kapağı, 88 adet şarjör ve silah imalatında kullanılan parça 2 adet taşlama makinası, 2 adet matkap, 2 adet mengene, bir adet torna makinesi ve bir adet kumpas ele geçirildi.

Yeşilova Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli Z.C. ve H.C. isimli şahıslar gözaltına alınarak ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Z.C. ve H.C. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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