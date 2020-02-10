Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

10.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:01

BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.Burdur, kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarına biriken kar uzun zamandır kendisini bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kentte gündüz saatlerinde sıfırın altında 1- 2 derecelerde olan hava sıcaklığı gece ise sıfırın altında 9'u buluyor.

Kaynak: DHA