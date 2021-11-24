Burdur'da seracılık masaya yatırıldı

BURDUR (Habermetre) - Burdur'da Seracılık İstişare Toplantısında il protokolü ile paydaş kurum, stk ve üreticiler bir araya geldi. Toplantıda hibe destekleri, yatırım ve pazar gibi konular ele alındı. Burdur'da Seracılık İstişare Toplantısı yapıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, yapılan toplantıya paydaş kurum, stk ve üreticiler katıldı.

Toplantıda, örtü altı üretim alanının planlı bir şekilde yaygınlaşması için gerekli çalışmalar, fide, ürün deseni, yatırım ve işletme hibe destekleri, pazar, üreticiler ve paydaşların talepleri, sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alınarak, görüş alış verişi yapıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş Burdur için tarımsal üretimin önemine değindi. Vali Arslantaş, devlet olarak daima üreticilerin yanında yer aldıklarını belirtti. burdur seracılık örtü altı toplantı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet