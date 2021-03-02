Burdur'da sera tarımının geliştiği bildirildi

Burdur'un 2020 yılı verilerine göre örtü altı tarım işletme sayısında Türkiye'de 4'üncü, yayla seracılığında ise birinci sırada olduğu bildirildi.

Burdur'un 2020 yılı verilerine göre örtü altı tarım işletme sayısında Türkiye'de 4'üncü, yayla seracılığında ise birinci sırada olduğu bildirildi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, ildeki seracılıkla yapılan tarım üretimi hakkında açıklamada bulundu.

Milletvekili Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'da ilk seracılık faaliyetlerinin Bucak ilçesinin Çamlık ve Elsazı köyleri ile Çeltikçi ilçesinin Bağsaray köyünde başladığını belirtti.

Türkiye'de domates üretiminin önemli noktaları arasında yer alan Söğüt Ovası'nda ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle seracılık faaliyetlerinin başladığına değinen Özçelik, daha sonra seracılığın Gölhisar, Çavdır,Tefenni, Karamanlı ilçeleri ile merkezde İnsuyu Ovası'nda arttığını ifade etti.

İlde her geçen gün seracılığın geliştiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, Burdur'da sera varlığı 2020'de 11 bin 678 dekara ulaştı. Sera varlığımız özellikle 2010'dan itibaren yılda ortalama 1000 dekar artış gösteriyor. Burdur, sera işletme sayısı olarak Antalya, Mersin, Muğla'dan sonra 4. sırada yer alıyor, yayla seracılığında ise Türkiye'de birinci. Sera üretimimizin yaklaşık yüzde 95'ini domates oluşturuyor."

Milletvekili Uğur da örtü altı tarım üretimine desteklerin sürdüğünü belirterek çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

AK Parti hükümetlerinin örtü altı üretimi yapan çiftçilere diğer tarımsal desteklemelerin yanında Bombus Arısı ile biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği de yaptığını vurgulayan Uğur, "2020'de ilimizdeki 966 sera üreticisine 554 bin lira Bombus Arı Desteklemesi, 184 sera üreticisine 192 bin lira Biyolojik ve Biyoteknik Destekleme ödemesi yapılmıştır. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimizce onaylanmış, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen kredilerle yaptırılan sera projelerine yüzde 50 düşük faiz uygulanmaktadır. Bu kapsamda son 5 yıl içinde ilimizde 650 proje onaylanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok