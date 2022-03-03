Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı - Haberler

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Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

Burdur'da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Burdur'da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur- Antalya ve Burdur- Isparta karayolu 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Burdur'da etkili olan kar yağışı kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Burdur- Antalya ve Burdur- Isparta karayolu 3 saat ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından Burdur - Antalya ve Burdur - Isparta karayolları ulaşıma tekrardan açıldı. - BURDUR

Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Isparta, Antalya, Burdur, kar, 3. Sayfa, Haberler

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