Burdur'da Seçmen Sayısı Arttı

Burdur'da 199 bin 90 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

752 sandığın kurulacağı Burdur'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Burdurlular, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



5 yılda 7 bin 324 yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Burdur'da 199 bin 90 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Burdur'daki seçmen sayısı 7 bin 324 arttı.



Burdur'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 739 sandık kurulurken, bu seçimlerde 752 sandık kurulacak.



En fazla seçmen merkez ilçede

Burdur'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise merkez ilçe. 77 bin 228

kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 273

sandık kurulacak.



Merkezden sonra ikinci sırada 179

sandık ve 48 bin 133

seçmenle Bucak, üçüncü sırada da 59

sandık ve 16 bin 681

seçmenle Gölhisar geliyor.



13

sandık ve 2 bin 761

seçmenle en az sandık ve seçmen ise Kemer'de olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Ağlasun 28 6 bin 894

Altınyayla 17 4 bin 522

Bucak 179 48 bin 133



Merkez 273 77 bin 228



Çavdır 40 10 bin 230



Çeltikçi 18 4 bin 540



Gölhisar 59 16 bin 681



Karamanlı 28 6 bin 451



Kemer 13 2 bin 761



Tefenni 36 8 bin 407



Yeşilova 61 13 bin 243

Kaynak: AA