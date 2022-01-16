BURDUR'DA SAZLIK ALANDA YANGIN
Burdur merkez Kışla Mahallesi'nin alt kısmında sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
BURDUR (DHA) - Burdur merkez Kışla Mahallesi'nin alt kısmında sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi alt kısmında saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük alanda çıkan yangında sazlık alandaki ağaçlar da yandı.