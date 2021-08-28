Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı
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Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı

Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da saman pazarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da saman pazarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesi yakınlarındaki saman pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 ton saman ile park halindeki bir tır ve satış kulübesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, işletme sahiplerinden biri, yangında bir kısmı yanan veresiye defterini kurtarmaya çalıştı.

İşletmeci Mutlu Köksal (43), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 7-8 tır samanın zarar gördüğünü söyledi.

Saman balyalarının neredeyse tamamının yandığını belirten Köksal, "Yanan tır da arkadaşımız Ahmet Özçoban'ın yeni aldığı tırdı. Bugün alıp gelmişti İzmir'den, buraya koymuştu, maalesef o da yandı. Zararımız büyük." diye konuştu.

Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı
Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı
Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı
Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı - Haberler
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