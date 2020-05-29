Burdur'da sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı
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Burdur'da sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, sahte parayla yakalanan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Burdur'da sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı
29.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:20

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, sahte parayla yakalanan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 69 sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken araçtaki H.S. ve E.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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