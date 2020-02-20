Burdur'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:02

Burdur'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir iş yerine sahte para verdikleri öne sürülen şüphelilerin Burdur'a geldiğini belirledi.

Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 240 sahte 100 lira ele geçirildi.

Araçtaki Ç.Ö, M.K.E. ve C.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA