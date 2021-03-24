Burdur'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Burdur'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

24.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:04
Burdur'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polisin sahte içki üretimi yapılan iş yerlerine yönelik çalışması kapsamında, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol, 6 litrelik pet şişelerde içki, 2 alkol kontrol test aparatı, 4 şişe alkol aroma kiti, 23 şişe doldurulmaya hazır boş içki şişeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili S.C, F.E.T, S.K. gözaltına alındı. Haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapılan S.C. ile F.E.T savcılık kararıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli S.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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