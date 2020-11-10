Burdur'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
10.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:40
Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, 19 şişe sahte içki, 25 litre el yapımı içki, çeşitli markalarda boş 21 içki şişesi, 750 sahte yabancı ülke bandrolü ve çeşitli markalara ait etiketler ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok