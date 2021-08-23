Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı
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Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesine dün akşam saatlerinde Acil Servis Kovid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adaletin takipçisiyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği bilgi notunu sosyal medyadan paylaşarak "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa." diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla yakalananlardan 1'i tutuklandı - Haberler
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