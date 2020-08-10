Burdur'da sağanak su taşkınlarına neden oldu Burdur merkez ve Ağlasun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları ve baskınlar meydana geldi.

Burdur merkez ve Ağlasun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları ve baskınlar meydana geldi.

Burdur'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Burdur merkeze bağlı Askeriye köyü Yaka Mahallesi 'nde yağış sonrası yollarda su taşkınları meydana geldi. Önüne ne çıktıysa sürükleyen sular, iki bir evin alt katlarını, bir ahır, bir koyun ağılı ile tavuk kümeslerine doldu. Su taşkını nedeniyle küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Sağanak Ağlasun ilçesinde de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sonrası su taşkınlara ve baskınlar meydana geldi. Evlerin ve iş yerlerinin alt katlarını su basarken, ekili ve dikili araziler de büyük ölçüde zarar gördü. Ağlasun Belediyesi su baskınları nedeniyle personel ve iş makineleriyle müdahale etti. Yağış bölgede maddi hasara neden oldu.

Kaynak: DHA