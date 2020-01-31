Burdur'da sağanak sonrası kar

31.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:59

BURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Burdur'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Burdur- Antalya karayolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Kapanma noktasında gelen Burdur- Antalya Karayolu kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ekipleri ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.

Kaynak: DHA