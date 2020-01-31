Burdur'da sağanak sonrası kar
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Burdur'da sağanak sonrası kar

Burdur'da sağanak sonrası karBURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

31.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:47
Burdur'da sağanak sonrası kar

'da sağanak sonrası kar

BURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Burdur'da dün saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Burdur- karayolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Kapanma noktasında gelen Burdur- Antalya Karayolu kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ekipleri ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.

Kaynak: DHA

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: Burdur'da sağanak sonrası kar
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