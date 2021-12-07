Burdur'da sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı - Haberler
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Burdur'da sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı

Burdur'un Bucak ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve ahırlarda su baskını yaşandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve ahırlarda Su Baskını yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü.

Sağanak, etkisini artırarak dere taşkınlarına neden oldu. Boğazköy'de bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Vatandaşlardan Mustafa Özdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur bir anda bastırınca evinin ve bahçesinin su altında kaldığını söyledi.

Hayvanların yemlerinin ıslandığından kullanılamaz hale geldiğini belirten Özdil, "Hala yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle ahırlara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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