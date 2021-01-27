Sağanak dereleri taşırdı, tarım alanlarına zarar verdi

Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı, tarım alanları zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı, tarım alanları zarar gördü.

İlçeye bağlı Çamlık, Kızılseki ve Dutalan köylerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış sonrası köylerdeki dere yatakları taştı, sel suyu bazı seralara ve ekili alanlara zarar verdi.

Bazı köylüler, taşan derelerden akan seli cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Bucak ile Antalya ve Isparta'yı bağlayan Sarıdere yolu da zaman zaman yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan Burdur'da iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle kent merkezinde ve bazı köylerde ağaçlar devrildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok