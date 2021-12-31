Burdur'da safra yolu kaçağı olan hasta ameliyat olmadan sağlığına kavuştu

BURDUR (AA) - Burdur'da safra yolları kaçağı bulunan hasta, ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-Pankreatografi) yöntemiyle ameliyatsız sağlığına kavuştu.

Burdur Devlet Hastanesi sitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanede ERCP yöntemiyle ilk kez safra yolları kaçağının tedavi edildiği bildirildi.

Hastanenin genel cerrahi kliniğinde takip edilmekte olan bir hastada safra yolları kaçağı geliştiği belirtilen açıklamada, Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Ferit Çelik ve ekibinin müdahalesiyle hastanın ameliyata gerek kalmadan tedavi edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çelik, ERCP'nin safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri düzey endoskopik bir işlem olduğunu aktardı.

Bu işlemle hastaların büyük ameliyatlar gerekmeden sağlıklarına kavuştuklarını belirten Çelik, "ERCP işlemi, safra yollarında taş, çamur, tümör vb. nedenlerle ortaya çıkabilen tıkanıklıkları gidererek, hastalarda hayatını tehdit eden duruma doğru gidişatı engellenmektedir. ERCP yöntemiyle hastanın safra yollarındaki kaçak bölgesi tespit edilerek kapatıldı ve hastamız tekrar ameliyat olmadan kısa süre içinde eski sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Çelik, amaçlarının Burdur Devlet Hastanesi olarak ERCP yöntemiyle kent ve bölge için en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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