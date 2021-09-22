Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen çok sayıda sikke ile obje, yüzük ve mühür ele geçirildi.

ROMA (İHA) - Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen çok sayıda sikke ile obje, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından R.A., H.Ç. ve T.K. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bulunduğu aracı Çeltikçi ilçesi sınırları içerisinde D-650 karayolu üzerinde durdurdu. Araç içinde ve R.A., H.Ç. ve T.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen 697 adet sikke, 55 adet obje, 8 adet mühür ve 33 adet yüzük olmak üzere toplam 793 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen R.A., H.Ç. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

 İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Mario Balotelli Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:12:28. #1.11#