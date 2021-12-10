BURDUR'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KÜTÜPHANE AÇILDI - Haberler
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BURDUR'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KÜTÜPHANE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan kütüphane törenle açıldı.

BURDUR (DHA) - Burdur Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan kütüphane törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' adlı projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kütüphane oluşturuldu. Kütüphane Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Cevdet Vural'ın da katıldığı törenle açıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, şube müdürleri ve kent merkezindeki okul müdürleri katıldı. Vural, açılış kurdelesinin kesiminin ardından kütüphaneyi gezdi. Vural, "Kütüphane açmak güzel ama öğrencilere kitap okuma zevkini, alışkanlığını kazandırmak gerekli. Bu şekilde amacına ulaşmış olur. Hayırlı olsun. Emeğinize sağlık" dedi.

BURDUR'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KÜTÜPHANE AÇILDI

BURDUR'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KÜTÜPHANE AÇILDI

BURDUR'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KÜTÜPHANE AÇILDI

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