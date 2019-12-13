Burdur'da raylı çekicinin çarptığı yaya öldü
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Burdur'da raylı çekicinin çarptığı yaya öldü

Burdur'da raylı çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:10
Burdur'da raylı çekicinin çarptığı yaya öldü

'da raylı çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Operatör S.K. idaresindeki raylı çekici, Mahallesi'nde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Öncü'ye (48) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Öncü'nün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Çekicinin operatörü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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