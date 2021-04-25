Burdur'da ramazan davulcuları bir araya gelip yetkililerden, "bahşiş" toplamak için izin istedi
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Burdur'da ramazan davulcuları bir araya gelip yetkililerden, "bahşiş" toplamak için izin istedi

Burdur'da ramazan davulcuları bir araya gelip yetkililerden, 'bahşiş' toplamak için izin istedi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da ramazan davulcuları, vatandaşları davul zurnayla sahura kaldırma geleneğini asırlardır yaşatıyor.

Burdur'da ramazan davulcuları, vatandaşları davul zurnayla sahura kaldırma geleneğini asırlardır yaşatıyor.

Tarihi Ulu Cami önünde, salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak bir araya gelen 32 davulcu ve zurnacı ramazan şenliği yaptı.

Mahallelerde olduğu gibi davul ve zurna çalarak mani okuyan davulcular, geleneğini sürdürdüklerine yönelik farkındalık oluşturdu, bahşiş için izin istedi.

"Devlet büyüklerimizden izin istiyoruz"

Davulculardan Berkant Bıcaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul zurna ile ramazan geleneğini bu yıl da salgın kuralları kapsamında sürdürdüklerini söyledi.

Müzisyen Ahmet Dana da Burdur'da ramazanda her gece mahallelere davul zurnayla çıktıklarını dile getirerek, "Daha çok 'okşama' denilen havaları çalıyoruz. Devlet büyüklerimizden bahşiş toplama konusunda izin istiyoruz. Kimseyi rahatsız etmeden sosyal mesafeyi koruyarak, vatandaşların zillerine bastığımızda balkondan veya pencereden bahşiş atarlarsa bize katkı olur. Zaten müzisyenler olarak salgından dolayı bizler bir yıldır zor durumdayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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