Burdur'da Profesyonel Binicilik Eğitimi Hd

Burdur'da profesyonel binicilik eğitimi

BURDUR'da profesyonel anlamda eğitim veren ilk binicilik kulübünü açan Hulusi Tosun Bu spora ilgi duyan hemşehrilerime profesyonel anlamda eğitim verecek bir tesisi Burdur'a kazandırmanın gururunu yaşıyorum dedi.

Yedi yıldır binicilik sporuyla uğraşan ve Beyşehir'de geçen yıl Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışmasında 48 kilometre kalifikasyonunda Türkiye birincisi olan Hulusi Şahin, Burdur'un ilk binicilik kulübünü açtı. İşletmeyi yaklaşık iki ay önce kurduklarını aktaran Şahin, Tesisimizde uluslararası standartlarda profesyonel antrenörlerimizle biniş eğitimi veriyoruz. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkese biniş eğitimi veriliyor dedi.

Tesiste 4 at bulunduğunu aktaran Tosun Yıllardır binicilik sporuyla uğraşıyorum. Burdurumuzda bilinçli olarak bu işin yapılması için bu tesisi kurdum. Amacımız at bindirmekten çok, çocuklara ve yetişkinlere bilinçli eğitim vermek. Burdur'da daha önce kurulan biniş tesisleri var ancak profesyonel anlamda biniş eğitimi verilen ilk tesis bizimki diye konuştu.

Şu an yaklaşık 30 öğrenciye eğitim verdiklerini söyleyen Tosun İnşallah binicilik sporunda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yarışacak sporcular yetiştireceğiz. Burdur bunu hakediyor. Burdur'da bu sporu bilinçli şekilde yaygınlaştırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım diye konuştu.

Tosun, gelen öğrencilere ata nasıl yaklaşılacağı, nasıl davranılacağı, biniş eğitiminin yanı sıra malzeme ve ekipmanlarla ilgili, atın tımarı, beslenmesi, bakımıyla ilgili de bilgi verildiğini kaydetti.